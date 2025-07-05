Германия вслед за Австрией возобновит депортацию сирийцев

Власти Германии решили последовать примеру соседней Австрии и начать депортацию сирийцев, осужденных за уголовные преступления, что стало возможным после свержения режима Асада в Дамаске.

Об этом Министерство внутренних дел Германии сообщило в комментарии AFP, передает "Европейская правда".

Немецкое МВД сообщило, что поручило Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF) принять меры против "опасных сирийских граждан и преступников".

Представитель ведомства подчеркнул, что совершение тяжких преступлений означает лишение права на защиту, который предоставляет статус беженца, и может привести к отмене уже предоставленного такого статуса.

Он также напомнил, что соглашение, подписанное тремя партиями действующей коалиции в Германии, предусматривает депортацию в Афганистан и Сирию, "начиная с правонарушителей и лиц, которые считаются угрозой".

В Германии проживает около миллиона сирийцев, большинство из которых прибыли во время миграционной волны в 2015-2016 годах.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года несколько европейских стран, в частности Австрия и Германия, приостановили процедуры предоставления убежища гражданам Сирии.

В четверг Министерство внутренних дел Австрии депортировало в Сирию осужденного сирийского преступника, заявив, что стало первой страной ЕС, которая официально сделала это "за последние годы".