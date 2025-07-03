Австрія вперше за 15 років депортувала сирійця

Австрія у четвер депортувала на батьківщину засудженого за кримінальні злочини громадянина Сирії, заявивши, що стала першою державою ЄС, яка пішла на це в останні роки.

Про це в коментарі AFP повідомило Міністерство внутрішніх справ Австрії, пише "Європейська правда".

Після того як у 2011 році у Сирії спалахнула громадянська війна, Європейський Союз призупинив депортації сирійців, але повалення режиму Асада спонукало деякі держави-члени до перегляду цієї політики.

Австрійське МВС заявило, що йдеться про першу депортацію сирійця безпосередньо на батьківщину за останні 15 років, а Австрія стала "першою європейською країною, яка офіційно депортувала сирійського злочинця безпосередньо до Сирії за останні роки".

"Депортація, здійснена сьогодні, є частиною суворої і, отже, справедливої політики в галузі надання притулку", – заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер у коментарі AFP.

Австрія була серед країн Європейського Союзу, які після повалення режиму Асада призупинили розгляд усіх заяв сирійців про надання притулку.

Вона також припинила возз'єднання сімей усіх біженців, зокрема й сирійців, яких в Австрії проживає близько 100 тисяч – це один із найбільших показників у Європі.