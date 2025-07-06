Вірменія відкинула заяву ГУР про посилення військової присутності РФ у Гюмрі

У Вірменії відкинули заяву українського Головного управління розвідки Міністерства оборони щодо того, що Росія пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Відповідну заяву вірменського Міністерства закордонних справ наводить видання "Новости-Армения", передає "Європейська правда".

У МЗС Вірменії відкинули інформацію ГУР про можливе використання території країни для посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу

"У відповідь на вигадані відомості, що з'явилися в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РВ не може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої з сусідніх держав", – заявили у МЗС країни.

Зазначимо, 5 липня ГУР заявило, що РФ пришвидшує комплектування військової бази у вірменському Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

За даними ГУР, розгортання російських військ у Вірменії – це "елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації".

Варто зазначити, що в останні дні між Москвою і Баку спалахнув дипломатичний конфлікт після затримання і убивства азербайджанців російськими силовиками.

Росія також втручається у внутрішні справи Вірменії, де викрили спробу повʼязаних із РФ сил організувати державний переворот.