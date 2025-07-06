Армения отвергла заявление ГУР об усилении военного присутствия РФ в Гюмри

В Армении отвергли заявление украинского Главного управления разведки Министерства обороны о том, что Россия ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

Соответствующее заявление армянского Министерства иностранных дел приводит издание "Новости-Армения", передает "Европейская правда".

В МИД Армении отвергли информацию ГУР о возможном использовании территории страны для усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа

"В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств", – заявили в МИД страны.

Отметим, 5 июля ГУР заявило, что РФ ускоряет комплектование военной базы в армянском Гюмри, чтобы усилить военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

По данным ГУР, развертывание российских войск в Армении – это "элемент комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации в сфере безопасности".

Стоит отметить, что в последние дни между Москвой и Баку разгорелся дипломатический конфликт после задержания и убийства азербайджанцев российскими силовиками.

Россия также вмешивается во внутренние дела Армении, где разоблачили попытку связанных с РФ сил организовать государственный переворот.