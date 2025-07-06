Келлог про розмову Зеленського і Трампа: "Співчуття – ключова складова лідерства"

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував телефонну розмову між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Келлог прокоментував розмову Трампа та Зеленського, яка відбулася 4 липня, та яку український президент назвав "найкращою за цей весь час".

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття", – написав він.

Також спецпредставник Трампа подякував Зеленському за його співчуття щодо жахливої ​​втрати життя під час повені в Техасі, особливо серед молоді.

"Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття – ключова складова лідерства", – додав він.

Зазначимо, одразу після розмови Зеленський у соцмережах публічно повідомив, що з американським президентом обговорив ситуацію на фронті, постачання засобів протиповітряної оборони, а також спільне оборонне виробництво.

А Трамп, своєю чергою, заявив, що задоволений розмовою з Володимиром Зеленським напередодні.

Також, під час спілкування із журналістами, на питання щодо постачання американської зброї Україні президент США сказав, що "ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати".