Келлог о разговоре Зеленского и Трампа: "Сочувствие – ключевая составляющая лидерства"

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Келлог прокомментировал разговор Трампа и Зеленского, который состоялся 4 июля и который украинский президент назвал "лучшим за все это время".

"Хорошо. Это классический Дональд Трамп. Всегда готов к сочувствию", – написал он.

Также спецпредставитель Трампа поблагодарил Зеленского за его соболезнования в связи с ужасной гибелью людей во время наводнения в Техасе, особенно среди молодежи.

"Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие – ключевая составляющая лидерства", – добавил он.

Отметим, сразу после разговора Зеленский в соцсетях публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что доволен разговором с Владимиром Зеленским накануне.

Также, во время общения с журналистами, на вопрос о поставках американского оружия Украине президент США сказал, что "мы помогали им и будем продолжать помогать".