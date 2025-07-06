Німецькі ультраправі хочуть "виправити манери", щоб привабити виборців

Німецька крайня права партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") спробує "виправити манери", намагаючись розширити електоральну базу і наблизитися до мети – здобути владу у країні.

Про це йдеться у публікації The Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Депутатів партії, яка посіла друге місце на національних виборах у лютому, на закритій зустрічі цими вихідними попросять схвалити новий кодекс поведінки.

У документі, підготовленому головним парламентським організатором "АдН" Штефаном Бранднером, йдеться про те, що депутати мають дотримуватися "єдиної й поміркованої лінії" у Бундестазі, аби підвищити довіру до фракції, яка здобула скандальну репутацію через агресивну поведінку партійців.

Кодекс також містить норми щодо конфлікту інтересів та хабарництва – після низки скандалів, у яких депутатів "АдН" звинувачували в отриманні грошей від Росії та Китаю.

Кількість дисциплінарних зауважень у Бундестазі досягла найвищого рівня з часів Другої світової війни саме в попередньому скликанні. Дві третини з них були адресовані депутатам "АдН", яких неодноразово критикували за вислови на кшталт "дитячий убивця", "брехун" і "лицемір" на адресу політичних опонентів.

Партія прагне здобути перемогу на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2029 рік.

Один із високопосадовців "АдН" розповів виданню, що нові правила мають на меті привабити нових виборців і закріпити успіх – 21% підтримки на цьогорічних виборах.

За словами цього посадовця, "АдН" також хоче зменшити спротив до співпраці з нею з боку партій мейнстриму – насамперед консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Нагадаємо, останнім часом у Німеччині посилилися заклики про заборону партії" після того, як Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) почало класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес.

Деталі читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію