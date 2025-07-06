Немецкие ультраправые хотят "исправить манеры", чтобы привлечь избирателей

Немецкая крайне правая партия "Альтернатива для Германии" („АдН") попытается "исправить манеры", стремясь расширить электоральную базу и приблизиться к цели – получить власть в стране.

Об этом говорится в публикации The Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Депутатов партии, занявшей второе место на национальных выборах в феврале, на закрытой встрече в эти выходные попросят одобрить новый кодекс поведения.

В документе, подготовленном главным парламентским организатором "АдН" Штефаном Бранднером, говорится, что депутаты должны придерживаться "единой и умеренной линии" в Бундестаге, чтобы повысить доверие к фракции, которая приобрела скандальную репутацию из-за агрессивного поведения партийцев.

Кодекс также содержит нормы относительно конфликта интересов и взяточничества – после ряда скандалов, в которых депутатов "АдН" обвиняли в получении денег от России и Китая.

Количество дисциплинарных замечаний в Бундестаге достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны именно в предыдущем созыве. Две трети из них были адресованы депутатам "АдН", которых неоднократно критиковали за высказывания вроде "детский убийца", „лжец" и "лицемер" в адрес политических оппонентов.

Партия стремится одержать победу на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2029 год.

Один из высокопоставленных чиновников "АдН" рассказал изданию, что новые правила призваны привлечь новых избирателей и закрепить успех – 21% поддержки на выборах этого года.

По словам этого чиновника, "АдН" также хочет уменьшить сопротивление к сотрудничеству с ней со стороны партий мейнстрима – прежде всего консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Напомним, в последнее время в Германии усилились призывы о запрете партии после того, как Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдН" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, повысив ее статус с "подозреваемой".

Однако впоследствии BfV приостановило классификацию, пока "АдН" продолжает судебный процесс.

Детали читайте в статье: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию