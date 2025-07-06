Пророссийский беглый олигарх Илан Шор заявил в воскресенье, что "единственное спасение для Молдовы – это союз с Российской Федерацией".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал 6 июля в Москве, выступая на съезде политического блока "Победа", его цитирует издание Newsmaker.

В Москве на съезде блока присутствовали десятки политиков, связанных с Шором. В мероприятии также приняли участие российские официальные лица, в частности депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

"Моя политическая позиция заключается в том, что единственное спасение для Молдовы, вернее, для людей, потому что в конечном итоге любая страна – это обычные граждане, – это союз с Российской Федерацией", – заявил Шор.

"Я считаю, что союз с РФ должен быть крепким, надежным и на века, потому что у нас есть общие традиции, общая история, общее понимание жизни и общий смысл", – добавил пророссийский политик.

Выступившие на съезде спикеры резко критиковали правящую партию "Действие и солидарность" (PAS) и президента Майю Санду. Они заявили, что политические силы, связанные с Иланом Шором, которого заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о банковском мошенничестве, "способны развивать страну".

Участники съезда также призвали восстановить отношения с Россией, которые ухудшились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и гибридных атак на Молдову.

Также блок "Победа" объявил, что на следующей неделе подаст документы для участия в парламентских выборах в Молдове, а возглавить список должна одиозная башканья Гагаузии Евгения Гуцул.

Между тем, пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове идут переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

Подробности о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре"