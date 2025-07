Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію.

Про це Науседа повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність.

"Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі", – прокоментував переговори литовський президент.

