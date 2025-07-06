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Президенти Литви і Німеччини обговорили підтримку України та тиск на Росію

Новини — Неділя, 6 липня 2025, 19:18 — Христина Бондарєва

Президенти Литви і Німеччини Гітанас Науседа та Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній зустрічі обговорили підтримку України та тиск на Росію.

Про це Науседа повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Науседа зазначив, що обговорив з президентом Штайнмаєром тісну співпрацю Литви та Німеччини в галузі оборони, підтримку України, тиск на Росію та стратегічні інвестиції у військову мобільність. 

"Німеччина залишається ключовим союзником у забезпеченні безпеки, стійкості та миру в Європі", – прокоментував переговори литовський президент.

Нагадаємо, раніше у неділю Штайнмаєр, який перебуває з візитом у Вільнюсі, заявив, що рішення про розгортання німецької бригади є зобов'язанням Берліна щодо безпеки Литви.

22 травня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі у Литві нової німецької бригади, яка має допомогти захистити східний фланг НАТО.

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