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Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию

Новости — Воскресенье, 6 июля 2025, 19:18 — Кристина Бондарева

Президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной встрече обсудили поддержку Украины и давление на Россию.

Об этом Науседа сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Науседа отметил, что обсудил с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество Литвы и Германии в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность.

"Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, стабильности и мира в Европе", – прокомментировал переговоры литовский президент.

Напомним, ранее в воскресенье Штайнмайер, который находится с визитом в Вильнюсе, заявил, что решение о развертывании немецкой бригады является обязательством Берлина по безопасности Литвы.

22 мая канцлер Германии Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО.

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Литва Германия
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