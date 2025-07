Президенты Литвы и Германии обсудили поддержку Украины и давление на Россию

Президенты Литвы и Германии Гитанас Науседа и Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной встрече обсудили поддержку Украины и давление на Россию.

Об этом Науседа сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Науседа отметил, что обсудил с президентом Штайнмайером тесное сотрудничество Литвы и Германии в области обороны, поддержку Украины, давление на Россию и стратегические инвестиции в военную мобильность.

"Германия остается ключевым союзником в обеспечении безопасности, стабильности и мира в Европе", – прокомментировал переговоры литовский президент.

Discussed 🇱🇹🇩🇪 close cooperation on defense, support for Ukraine, pressure on Russia, and strategic investment in military mobility with President Steinmeier.



Germany remains a key ally in ensuring security, resilience, and peace in Europe. pic.twitter.com/0hJuqpLZl7