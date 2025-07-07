Bild публикует "секретный список" оружия, которое Украина просит у Германии

Немецкое издание Bild опубликовало непубличный перечень вооружения, которое Украина хотела бы получить от Германии в качестве военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания от 6 июля.

С начала правления правительства во главе с Фридрихом Мерцем Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.

Издание получило список, который украинская сторона якобы передала немецкой с конкретным запросом на вооружение на миллиарды евро. Список разделен на три категории: противовоздушная оборона, бронированные транспортные средства и средства РЭБ.

Согласно списку, Украина заинтересована в четырех новых огневых установках типа IRIS-T. Также Киев просит Берлин предоставить в общей сложности 1500 управляемых ракет для ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM и 500 управляемых ракет для комплекса малой дальности IRIS-T SLS.

Кроме того, запрашивается 200 тысяч 40-мм зенитных боеприпасов для противодействия российским дронам.

Также Украина просит предоставить 1000 защищенных от мин автомобилей и 200 гусеничных машин в различных модификациях. Также запрашиваются 30 бронированных машин для разминирования и от 20 до 30 инженерных танков типа WiSENT.

По имеющимся у издания данным, Киев также попросил у Берлина 200 внедорожников для транспортировки спецподразделений.

Кроме того, Украина просит Германию о поддержке в сфере радиоэлектронной борьбы. Ей необходимы 1000 GPS-глушителей для противодействия вражеским дронам, а также 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и наведения целей.

Военные источники и представители промышленности подтвердили изданию существование соответствующего списка. Министерство обороны Германии, в свою очередь, не ответило на запрос.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новую коммуникационную политику федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы об отдельных видах помощи", – заявил представитель министерства в комментарии.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.

Германия также ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot.