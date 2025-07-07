Впродовж вихідних Греція врятувала сотні мігрантів біля островів Гавдос і Крит

Впродовж кількох днів у Греції берегова охорона врятувала сотні нелегальних мігрантів.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані берегової охорони, пише "Європейська правда".

Як повідомила берегова охорона, Греція врятувала сотні мігрантів біля своїх островів Гавдос і Крит у п'яти окремих інцидентах з п'ятниці, 4 липня.

Зокрема, близько 430 мігрантів було виявлено і врятовано неподалік Гавдоса лише в неділю, 6 липня.

В іншому інциденті, що також стався в неділю, прикордонна служба Європейського Союзу Frontex врятувала 96 мігрантів на борту двох човнів біля Криту. Мігрантів зараз доставляють на Крит.

Останніми роками Греція спостерігає зростання кількості прибулих з Лівії, серед яких громадяни Судану, які втікають з Єгипту, а також громадяни Єгипту та Бангладеш. Афіни та Каїр обговорюють питання різкого зростання міграційних потоків.

Зазначимо, 23 червня прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна розгорне два фрегати біля територіальних вод Лівії, щоб запобігти прибуттю мігрантів.

Через кілька днів він заявив, що Лівія повинна співпрацювати з Грецією та Європою, щоб зупинити зростання міграційного потоку з цієї північноафриканської держави.