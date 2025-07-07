За выходные Греция спасла сотни мигрантов возле островов Гавдос и Крит

В течение нескольких дней в Греции береговая охрана спасла сотни нелегальных мигрантов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные береговой охраны, пишет "Европейская правда".

Как сообщила береговая охрана, Греция спасла сотни мигрантов у своих островов Гавдос и Крит в пяти отдельных инцидентах с пятницы, 4 июля.

В частности, около 430 мигрантов было обнаружено и спасено неподалеку Гавдоса только в воскресенье, 6 июля.

В другом инциденте, который также произошел в воскресенье, пограничная служба Европейского Союза Frontex спасла 96 мигрантов на борту двух лодок возле Крита. Мигрантов сейчас доставляют на Крит.

В последние годы Греция наблюдает рост количества прибывших из Ливии, среди них граждане Судана, которые бегут из Египта, а также граждане Египта и Бангладеш. Афины и Каир обсуждают вопрос резкого роста миграционных потоков.

Отметим, 23 июня премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна развернет два фрегата возле территориальных вод Ливии, чтобы предотвратить прибытие мигрантов.

Через несколько дней он заявил, что Ливия должна сотрудничать с Грецией и Европой, чтобы остановить рост миграционного потока из этого североафриканского государства.