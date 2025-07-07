У Швейцарії звинувачують двох людей у поширенні ісламістської пропаганди

Швейцарська федеральна прокуратура в понеділок, 7 липня, висунула звинувачення громадянину Косова та громадянину Швейцарії та Північної Македонії у тероризмі та поширенні ідеології "Ісламської держави".

Про це повідомляє агентство AP, передає "Європейська правда".

Як повідомили правозахисники, 36-річний громадянин Косова та 33-річний громадянин Швейцарії та Північної Македонії, імена яких не розголошуються, підозрюються в індоктринації (примусове спонукання людей діяти й думати на основі певної ідеології), фінансуванні та вербуванні до швейцарського осередку "терористичної організації Косова" протягом останнього десятиліття.

Прокурори стверджують – ці дії відбувалися переважно в районі Женеви.

Двоє чоловіків були заарештовані у вересні 2022 року в рамках розслідування їхньої ймовірної підтримки угруповання "Ісламська держава".

Підозрювані нібито розпочали кампанію з метою залучення підтримки та фінансування "салафітсько-джихадистської ідеології" (напрямок салафізму є радикальною течією ісламу) з метою дестабілізації Косова та захоплення території для встановлення правління за законами шаріату (практичні релігійні приписи мусульман).

Підозрюваним висунули звинувачення, зокрема в участі в терористичній організації, підкупі державних службовців і відмиванні грошей, а також у незаконному отриманні деяких соціальних виплат у Швейцарії.

Справа тепер передана до федерального кримінального суду. Згідно зі швейцарським законодавством, підозрювані мають право на презумпцію невинуватості до завершення судового процесу і винесення обвинувального вироку.

Нещодавно стало відомо, що прокуратура німецького міста Кельн проводить розслідування щодо 14-річного хлопця за підозрою у звʼязках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Наприкінці червня чеські правоохоронці в межах міжнародної операції затримали п’ятьох людей, яких підозрюють у поширені ісламістської пропаганди, ненависті до ЛГБТ-спільноти, євреїв та інших меншин, а також готували теракти.