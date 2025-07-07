В Швейцарии двух человек обвиняют в распространении исламистской пропаганды

Швейцарская федеральная прокуратура в понедельник, 7 июля, предъявила обвинения гражданину Косова и гражданину Швейцарии и Северной Македонии в терроризме и распространении идеологии "Исламского государства".

Об этом сообщает агентство AP, передает "Европейская правда".

Как сообщили правозащитники, 36-летний гражданин Косова и 33-летний гражданин Швейцарии и Северной Македонии, имена которых не разглашаются, подозреваются в индоктринации (принудительное побуждение людей действовать и думать на основе определенной идеологии), финансировании и вербовке в швейцарскую ячейку "террористической организации Косова" в течение последнего десятилетия.

Прокуроры утверждают, эти действия происходили преимущественно в районе Женевы.

Двое мужчин были арестованы в сентябре 2022 года в рамках расследования их вероятной поддержки группировки "Исламское государство".

Подозреваемые якобы начали кампанию с целью привлечения поддержки и финансирования "салафитско-джихадистской идеологии" (направление салафизма является радикальным течением ислама) с целью дестабилизации Косова и захвата территории для установления правления по законам шариата(практические религиозные предписания мусульман).

Подозреваемым предъявлены обвинения, в частности в участии в террористической организации, взяточничестве государственных служащих и отмывании денег, а также в незаконном получении некоторых социальных выплат в Швейцарии.

Дело теперь передано в федеральный уголовный суд. Согласно швейцарскому законодательству, подозреваемые имеют право на презумпцию невиновности до завершения судебного процесса и вынесения обвинительного приговора.

Недавно стало известно, что прокуратура немецкого города Кельн проводит расследование в отношении 14-летнего парня по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

В конце июня чешские правоохранители в рамках международной операции задержали пять человек, которых подозревают в распространении исламистской пропаганды, ненависти к ЛГБТ-сообществу, евреям и другим меньшинствам, а также готовили теракты.