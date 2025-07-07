В Італії викликало резонанс жорстоке убивство відомого службового пса

Італійська громадськість висловила обурення убивством семирічного службового собаки Бруно, який став відомим завдяки порятунку людей та нагороді від премʼєр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Бруно, собаку породи бладгаунд, знайшли минулого тижня в калюжі крові в навчальному центрі для собак на околиці міста Таранто, що в північній Італії.

За сім років кар'єри Бруно брав участь у різних пошуково-рятувальних операціях, співпрацюючи також із Службою цивільного захисту Італії, та врятував загалом девʼять людей. За це Мелоні відзначила його спеціальною нагородою.

Як стверджується, Бруно помер, зʼївши начинену цвяхами сосиску, яку йому кинув невідомий у вольєр.

"Новина, від якої крається серце, підлий, боягузливий, неприйнятний вчинок. Дякую за все, що ти зробив, Бруно", – написала Мелоні, реагуючи на смерть собаки.

Una notizia che stringe il cuore. Un atto vile, codardo, inaccettabile.



Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno. pic.twitter.com/e5eSpPzQJ4 – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2025

Правоохоронці у Таранто почали розслідування за фактом убивства Бруно. За життя він брав участь в операціях, спрямованих на ліквідацію угруповань, які організовують підпільні собачі бої, і тому є підозри, що його вбили з помсти.

В італійському парламенті закликали притягти до відповідальності винних у вбивстві Бруно, нагадавши, що віднедавна покарання за це було посилене – до 4 років тюремного ув'язнення і 60 тисяч євро штрафу.

Раніше повідомлялось, як у Німеччині з камери схову врятували собаку після того, як її власниця, попри заперечення інших туристів, зачинила улюбленця всередині, щоб відвідати пам’ятку.