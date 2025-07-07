У Німеччині туристка замкнула собаку в камері схову, щоб оглянути популярний замок 

Собаку врятували з камери схову для цінних речей у замку Нойшванштайн на півдні Німеччини після того, як її власниця, попри заперечення інших туристів, зачинила улюбленця всередині, щоб відвідати пам’ятку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

Попри спекотну літню погоду та те, що частина камери вже була зайнята дитячим візочком, жінка зачинила собаку у тісному просторі й вирушила на екскурсію.

Як повідомила місцева поліція, співробітники були попереджені та звільнили тварину. Собака, на щастя, не постраждала. За словами поліції, вона була помітно рада, коли її врятували з розжареної камери схову.

Правоохоронці, які прибули на місце, доправили тварину до поліцейського відділку.

Породу собаки поліція не уточнила, зазначивши лише, що вона середнього розміру й заввишки близько 60 см.

Черговий офіцер поліції у Фюссені телефоном повідомив, що це був безпородний пес.

Проти власниці собаки розпочато кримінальне провадження за підозрою в порушенні закону про захист тварин у Німеччині.

Нойшванштайн – популярний серед туристів замок з численними баштами, розташований у передгір’ї Альп поблизу кордону з Австрією. Він є однією з найпопулярніших туристичних атракцій у Німеччині.

Нагадаємо, Європарламент у червні запропонував посилити правила захисту котів і собак в ЄС.

Нагадаємо, німці торік витратили понад 7 млрд євро на домашніх улюбленців.