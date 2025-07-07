В Италии вызвало резонанс жестокое убийство известного служебного пса

Итальянская общественность выразила возмущение убийством семилетнего служебного пса Бруно, который стал известен благодаря спасению людей и награде от премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Бруно, собаку породы бладгаунд, нашли на прошлой неделе в луже крови в учебном центре для собак на окраине города Таранто, что в северной Италии.

За семь лет карьеры Бруно участвовал в различных поисково-спасательных операциях, сотрудничая также со Службой гражданской защиты Италии, и спас в общей сложности девять человек. За это Мелони отметила его специальной наградой.

Как утверждается, Бруно умер, съев начиненную гвоздями сосиску, которую ему бросил неизвестный в вольер.

"Новость, от которой разрывается сердце, подлый, трусливый, неприемлемый поступок. Спасибо за все, что ты сделал, Бруно", – написала Мелони, реагируя на смерть собаки.

Una notizia che stringe il cuore. Un atto vile, codardo, inaccettabile.



Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno. pic.twitter.com/e5eSpPzQJ4 – Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 5, 2025

Правоохранители в Таранто начали расследование по факту убийства Бруно. При жизни он участвовал в операциях, направленных на ликвидацию группировок, организующих подпольные собачьи бои, и поэтому есть подозрения, что его убили из мести.

В итальянском парламенте призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве Бруно, напомнив, что недавно наказание за это было ужесточено – до 4 лет тюремного заключения и 60 тысяч евро штрафа.

Ранее сообщалось, как в Германии из камеры хранения спасли собаку после того, как ее хозяйка, несмотря на протесты других туристов, закрыла питомца внутри, чтобы посетить достопримечательность.