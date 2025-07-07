Російський олігарх просить почати кримінальний процес проти глави МЗС Латвії
Російський олігарх Петр Авен, який також має латвійське громадянство, звернувся до Державної поліції із закликом розпочати кримінальне провадження проти міністерки закордонних справ Латвії Байби Браже за наклеп у зв'язку з її висловлюваннями в газеті Diena.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Раніше Авен вже поширив пресреліз, в якому критикував висловлювання Браже в газеті Diena, оскільки, на його думку, міністерка безпідставно звинувачує його в корупційних зв'язках з вищим політичним керівництвом Росії та у відмиванні грошей.
"Він (Авен. – Ред.) – особистий банкір Путіна. Це гроші Путіна, які вони відмивають", – казала Браже.
У відповідь Авен заявив, що слова Браже "порочать його честь і гідність".
Олігарх стверджує, що він ніколи не займався ні легалізацією злочинно отриманих коштів, ні іншими злочинними діями, і тим більше – в інтересах Путіна.
Він просить порушити кримінальну справу на підставі статті Кримінального кодексу про наклеп і "встановити винних осіб, притягнувши їх до відповідальності, передбаченої законом".
Нагадаємо, у вересні минулого року суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Єлені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.
А у квітні 2024 року Суд Євросоюзу анулював рішення Ради ЄС від 28 лютого 2022 року про запровадження санкцій проти Авена і Фрідмана та вказав, що підстави включення росолігархів у санкційний список не були достатньо обґрунтовані.
Авен і Фрідман є акціонерами "Альфа-Груп", частиною якого є Альфа-Банк, один із найбільших російських банків. Авен проживає в Латвії зі своєю сім'єю з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році.
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