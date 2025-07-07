Российский олигарх просит начать уголовный процесс против главы МИД Латвии

Российский олигарх Петр Авен, который также имеет латвийское гражданство, обратился в Государственную полицию с призывом начать уголовное производство против министра иностранных дел Латвии Байбы Браже за клевету в связи с ее высказываниями в газете Diena.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ранее Авен уже распространил пресс-релиз, в котором критиковал высказывания Браже в газете Diena, поскольку, по его мнению, министр безосновательно обвиняет его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

"Он (Авен. – Ред.) – личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают", – говорила Браже.

В ответ Авен заявил, что слова Браже "порочат его честь и достоинство".

Олигарх утверждает, что он никогда не занимался ни легализацией преступно полученных средств, ни другими преступными действиями, и тем более – в интересах Путина.

Он просит возбудить уголовное дело на основании статьи Уголовного кодекса о клевете и "установить виновных лиц, привлекая их к ответственности, предусмотренной законом".

Напомним, в сентябре прошлого года суд Европейского Союза отказал российским олигархам Геннадию Тимченко и его жене Елене, Михаилу Фридману, Петру Авену и Герману Хану в отмене европейских санкций против них.

А в апреле 2024 года Суд Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о введении санкций против Авена и Фридмана и указал, что основания включения росолигархов в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Авен и Фридман являются акционерами "Альфа-Групп", частью которого является Альфа-Банк, один из крупнейших российских банков. Авен проживает в Латвии со своей семьей с момента российского вторжения в Украину в 2022 году.

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