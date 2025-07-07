З туристичної Мадейри за останній тиждень скасували понад 100 рейсів через негоду

Через складні погодні умови, зокрема сильний вітер, у неділю з португальського острова Мадейра не вилетіли понад 30 літаків, зокрема й до Польщі, а за останній тиждень довелось скасувати понад 100 рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Серед скасованих у неділю вильотів – рейси авіакомпанії Wizz Air до Гданська, Варшави та Катовіце. Усі ці рейси були заплановані на післяобідній час.

Вильоти до Польщі не відбулися через неможливість посадки літаків, які мали потім забрати пасажирів з острова.

Складнощі в роботі аеропорту Фуншала розпочалися ще в суботу через погіршення погодних умов. Тоді, попри все, вдалося виконати всі п’ять рейсів із Мадейри до Польщі.

За словами представників аеропорту, головною проблемою є поривчастий вітер, який не припинявся над португальським островом після обіду в неділю.

У керівництві аеропорту нагадали, що сильні вітри вже неодноразово призводили до тимчасового паралічу роботи летовища останніми днями.

З 30 червня через сильний вітер на цьому аеродромі було скасовано понад 100 авіарейсів.

Авіаперевізник Finnair днями попередив про скасування десятків рейсів у понеділок, 7 липня, через оголошений страйк працівників галузі.

Нагадаємо, в Афінах у червні таксисти страйкували через обмеження руху в автобусних смугах.