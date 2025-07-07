Полиция Венгрии нашла оригинальную причину не наказывать участников "запрещенного" прайда

Венгерская полиция заявила, что не будет возбуждать дела против участников прайда 28 июня в Будапеште, который был запрещен по ее же решению.

Соответствующее заявление пресс-служба полиции распространила в понедельник, пишет "Европейская правда".

Полиция Венгрии подтвердила, что Будапештский прайд 28 июня был запрещен в соответствии с законом, который позволяет ограничивать собрания ради "защиты прав детей".

Там также признали, что организаторы прайда знали о запрете, но несмотря на это мероприятие состоялось, и полиция ему не помешала.

"Противоречивые заявления и участие местных властей (Будапешта. – Ред.) могли вызвать у многих людей неопределенность относительно юридического толкования, они могли предположить, что участвуют в мероприятии с соблюдением действующих правил", – заявила венгерская полиция.

Учитывая это, она решила, что "не будет возбуждать производство против участников" прайда, говорится в сообщении.

ЛГБТ-прайд в Будапеште 28 июня стал самым масштабным для Венгрии – в значительной степени из-за резонанса вокруг его запрета, который превратил событие в своеобразный протест против Виктора Орбана.

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