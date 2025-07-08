ЗМІ: Трамп сказав Зеленському, що зупинка допомоги сталася не за його рішенням

Президент США Дональд Трамп у п’ятничній телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевняв його, що призупинення американської допомоги Україні відбулося не за його особистим розпорядженням.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Видання на основі спілкування з посадовцями, обізнаними з перебігом розмови американського й українського президентів 4 липня, повідомляє, що Трамп заперечував особисту причетність до паузи з постачанням Україні погодженої раніше допомоги.

Дональд Трамп сказав Зеленському, що "не є відповідальним" за призупинення постачання допомоги.

Президент США зазначив, що дав вказівку провести переоцінку запасів на збройових складах Пентагону після завданих ударів по Ірану, але не розпоряджався заморожувати постачання зброї.

Нагадаємо, після розмови із Зеленським Трамп заявив, що задоволений нею і налаштований допомагати Україні, та чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ прагне миру.

Зеленський зі свого боку назвав розмову з президентом США "найкращою за увесь час".

7 липня Дональд Трамп заявив про розворот у своїй політиці щодо України, оголосивши, що Сполучені Штати повинні надіслати їй зброю для захисту. Одночасно Пентагон оголосив, що США передадуть Україні додаткову зброю для оборони.

Читайте детальніше про те, що могло стояти за рішенням США про блокаду зброї.