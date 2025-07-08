СМИ: Трамп сказал Зеленскому, что остановка помощи произошла не по его решению

Президент США Дональд Трамп в пятничном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его, что приостановка американской помощи Украине произошла не по его личному распоряжению.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal.

Издание на основе общения с должностными лицами, осведомленными о ходе разговора американского и украинского президентов 4 июля, сообщает, что Трамп отрицал личную причастность к паузе с поставками Украине согласованной ранее помощи.

Дональд Трамп сказал Зеленскому, что "не является ответственым" за приостановку поставки помощи.

Президент США отметил, что дал указание провести переоценку запасов на оружейных складах Пентагона после нанесенных ударов по Ирану, но не распоряжался замораживать поставки оружия.

Напомним, после разговора с Зеленским Трамп заявил, что доволен им и , что правитель РФ стремится к миру.

Зеленский со своей стороны назвал разговор с президентом США "лучшим за все время".

7 июля Дональд Трамп заявил о развороте в своей политике в отношении Украины, объявив, что Соединенные Штаты должны отправить ей оружие для защиты. Одновременно Пентагон объявил, что США передадут Украине дополнительное оружие для обороны.

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