На юге Франции борются с лесным пожаром, огонь охватил более 1500 гектаров

На юге Франции недалеко от границы с Испанией продолжается борьба с лесным пожаром, охватившим более 1500 гектаров территории.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул во второй половине дня в понедельник на территории южного департамента Од, недалеко от средиземноморского побережья и границы с Испанией.

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По состоянию на утро вторника выгорели около 1500 гектаров территории. Пострадали в том числе несколько домов, часовня и конюшня, погибли три лошади.

К борьбе с пожаром привлечены более 1000 пожарных из разных частей страны и 300 единиц техники.

В связи с пожаром перекрыли несколько близлежащих дорог. Масштабной эвакуации населения не предвидится, однако местные власти создали временные приюты, которые могут принять несколько сотен человек. На ночь там остались более 300 человек – отдельные люди, которые эвакуировались, и путешественники, которые из-за стихии не смогли доехать туда, куда планировали.

Местных жителей призвали воздержаться от поездок, чтобы не подвергаться опасности и не мешать пожарным.

С лесными пожарами, которые начались на фоне летней жары, борются также на греческом Крите и в Турции. В последней за 10 дней было зафиксировано более 760 пожаров, из-за которых пришлось эвакуироваться тысячам людей.