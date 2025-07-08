Німеччина заявила про лазерну атаку Китаю на її літак в межах місії ЄС

Німеччина заявила про лазерну атаку китайських військових проти німецького літака, що бере участь у морській операції ЄС ASPIDES.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини в X, пише "Європейська правда".

8 липня в МЗС Німеччини заявили, що викликають на розмову посла Китаю у зв’язку з інцидентом з німецьким літаком, залученим до місії Євросоюзу ASPIDES.

Das chinesische Militär hat mit einem Lasereinsatz ein deutsches Flugzeug in der EU-Operation #ASPIDES ins Visier genommen. Die Gefährdung von deutschem Personal & Störung des Einsatzes sind vollkommen inakzeptabel. Der chinesische Botschafter wurde dazu heute ins AA einbestellt. – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) July 8, 2025

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, китайські сили застосували проти літака лазер, коли він виконував свої завдання в рамках місії з протидії бойовикам-хуситам у Червоному морі.

"Створення загрози для німецького персоналу та перешкоджання операції є абсолютно неприйнятними", – наголосили в МЗС Німеччини.

Які саме сили Китаю перебували в зоні діяльності операції, в повідомленні не уточнюють.

Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану.

Нагадаємо, генсек НАТО припустив, що Китай може попросити Росію відвернути увагу НАТО перед операцією із захоплення Тайваню.

Також у ЗМІ потрапила інформація, що міністр закордонних справ Китаю у розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін не може прийняти поразку Росії у війні проти України.





