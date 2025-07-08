Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет в рамках миссии ЕС

Германия заявила о лазерной атаке китайских военных против немецкого самолета, участвующего в морской операции ЕС ASPIDES.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии в X, пишет "Европейская правда".

8 июля в МИД Германии заявили, что вызывают на разговор посла Китая в связи с инцидентом с немецким самолетом, привлеченным к миссии Евросоюза ASPIDES.

Das chinesische Militär hat mit einem Lasereinsatz ein deutsches Flugzeug in der EU-Operation #ASPIDES ins Visier genommen. Die Gefährdung von deutschem Personal & Störung des Einsatzes sind vollkommen inakzeptabel. Der chinesische Botschafter wurde dazu heute ins AA einbestellt. – Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) July 8, 2025

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, китайские силы применили против самолета лазер, когда он выполнял свои задачи в рамках миссии по противодействию боевикам-хуситам в Красном море.

"Создание угрозы для немецкого персонала и препятствование операции абсолютно неприемлемы", – отметили в МИД Германии.

Какие именно силы Китая находились в зоне деятельности операции, в сообщении не уточняется.

Миссия ASPIDES – военная миссия ЕС по поддержанию безопасности на море и защите свободного судоходства в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана.

Напомним, генсек НАТО предположил, что Китай может попросить Россию отвлечь внимание НАТО перед операцией по захвату Тайваня.

Также в СМИ попала информация, что министр иностранных дел Китая в разговоре с главным дипломатом ЕС Каей Каллас заявил, что Пекин не может принять поражение России в войне против Украины.