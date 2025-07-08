У Швеції різко розкритикували торговельні переговори ЄС із США

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантесон вважає, що угода про мита, запропонована Європейському Союзу американським президентом Дональдом Трампом, є "дуже поганою".

Про це вона заявила на шляху на засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі у вівторок, 8 липня, передає The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

На запитання журналістів, що вона думає про пропозицію США, яка, як вважається, включає деякі поступки щодо експорту автомобілів, вина та спиртних напоїв, вона відповіла прямо.

"Пропозиція – це не те слово, яке я б використовувала для опису цього", – сказала Свантесон.

Водночас, як передає видання, міністерка, здається, змирилася з тим, що доведеться погодитися на базовий тариф у розмірі 10% – у п'ять разів більше, ніж середній тариф на експорт з ЄС до приходу Трампа – коли новий період переговорів закінчиться 1 серпня.

"Це ініціатива Єврокомісії, але зараз, на мою думку, нам просто треба готуватися до того, що ми отримаємо щонайменше 10%. Чи вважаю я, що це добре? Ні, це дуже погано. Але ми маємо знати, що нас чекає", – зазначила вона.

Також вона наголосила, що невизначеність гальмує шведську економіку і що це одна з причин, чому треба швидко укласти угоду, як того вимагає німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Водночас Свантесон акцентувала: ЄС не повинен погоджуватися на невигідну угоду.

"Ми підтримуємо жорстку позицію щодо США. Ми не можемо стояти з капелюхами в руках і дякувати їм за "пропозицію" 10-відсоткового мита", – додала шведська міністерка.

В останні дні інтенсивні торговельні перемовини велись між США та Європейським Союзом, для якого наслідки тарифної політики адміністрації Трампа можуть бути болючими.

Як відомо, ЄС раніше запропонував США встановити універсальний тариф у 10% на європейські товари з виключеннями для деяких секторів.

Також писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Трамп провели "конструктивну розмову" в неділю, 6 липня.