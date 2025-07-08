В Швеции резко раскритиковали торговые переговоры ЕС с США

Министр финансов Швеции Элизабет Свантесон считает, что соглашение о пошлинах, предложенное Европейскому Союзу американским президентом Дональдом Трампом, "очень плохое".

Об этом она заявила на пути на заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе во вторник, 8 июля, передает The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На вопрос журналистов, что она думает о предложении США, которое, как считается, включает некоторые уступки по экспорту автомобилей, вина и спиртных напитков, она ответила прямо.

"Предложение – это не то слово, которое я бы использовала для описания этого", – сказала Свантесон.

В то же время, как передает издание, министр, кажется, смирилась с тем, что придется согласиться на базовый тариф в размере 10% – в пять раз больше, чем средний тариф на экспорт из ЕС до прихода Трампа – когда новый период переговоров закончится 1 августа.

"Это инициатива Еврокомиссии, но сейчас, по моему мнению, нам просто надо готовиться к тому, что мы получим минимум 10%. Считаю ли я, что это хорошо? Нет, это очень плохо. Но мы должны знать, что нас ждет", – отметила она.

Также она подчеркнула, что неопределенность тормозит шведскую экономику и что это одна из причин, почему надо быстро заключить соглашение, как того требует немецкий канцлер Фридрих Мерц.

В то же время Свантесон акцентировала: ЕС не должен соглашаться на невыгодное соглашение.

"Мы поддерживаем жесткую позицию в отношении США. Мы не можем стоять со шляпами в руках и благодарить их за "предложение" 10-процентной пошлины", – добавила шведский министр.

В последние дни интенсивные торговые переговоры велись между США и Европейским Союзом, для которого последствия тарифной политики администрации Трампа могут быть болезненными.

Как известно, ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.

Также писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп провели "конструктивный разговор" в воскресенье, 6 июля.