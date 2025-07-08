Spiegel дізналося деталі інциденту з німецьким літаком, через який викликали посла Китаю

Застосування лазера китайськими військовими проти німецького літака, залученого до місії ЄС, сталось під час його наближення до китайського фрегата.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Літак, що потрапив в інцидент – розвідувальне повітряне судно, що залучене до операції ЄС ASPIDES і базується в африканській країні Джибуті – по інший бік затоки від Ємену. За штурвалом були цивільні пілоти, на борт можуть брати до чотирьох військових Бундесверу.

Інцидент стався, коли літак під час патрулювання наблизився до китайського фрегата. Всупереч стандартним практикам, команда фрегата не вийшла на зв’язок за допомогою радіочастоти для екстрених повідомлень.

Можливі наслідки для літака через застосування лазера ще з’ясовують.

Нагадаємо, 8 липня Німеччина викликала посла Китаю через застосування китайськими військовими лазера проти свого літака, залученого до операції ЄС ASPIDES.

Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану.

Нагадаємо, генсек НАТО припустив, що Китай може попросити Росію відвернути увагу НАТО перед операцією із захоплення Тайваню.