Spiegel узнало детали инцидента с немецким самолетом, из-за которого вызвали посла Китая

Применение лазера китайскими военными против немецкого самолета, привлеченного к миссии ЕС, произошло во время его приближения к китайскому фрегату.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Самолет, попавший в инцидент – разведывательное воздушное судно, которое привлечено к операции ЕС ASPIDES и базируется в африканской стране Джибути – по другую сторону залива от Йемена. За штурвалом были гражданские пилоты, на борт могут брать до четырех военных Бундесвера.

Инцидент произошел, когда самолет во время патрулирования приблизился к китайскому фрегату. Вопреки стандартным практикам, команда фрегата не вышла на связь с помощью радиочастоты для экстренных сообщений.

Возможные последствия для самолета из-за применения лазера еще выясняют.

Напомним, 8 июля Германия вызвала посла Китая из-за применения китайскими военными лазера против своего самолета, привлеченного к операции ЕС ASPIDES.

Миссия ASPIDES является военной миссией ЕС по поддержанию безопасности на море и защиты свободного судоходства в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана.

Напомним, генсек НАТО предположил, что Китай может попросить Россию отвлечь внимание НАТО перед операцией по захвату Тайваня.