Європарламент дав зелене світло для розгортання нової системи в’їзду до ЄС

Європарламент підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду-виїзду до Євросоюзу, запровадження якої обговорювалось і готувалось вже тривалий час.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".

8 липня депутати Європарламенту 572 голосами "за" підтримали поступове впровадження Entry/Exit System (EES) – нової цифрової прикордонної системи для перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу – протягом 180 днів.

Поступове застосування системи має початися восени 2025 року.

Після запуску системи, у ній під час перетину кордону реєструватимуться основні дані про мандрівників-громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або в’їздять за безвізовим режимом – ім’я, тип документа, місце перетину кордону, біометричні дані.

Поступове розгортання системи протягом 180 днів запланували для того, щоб уникнути проблем під час нововведень. У цей початковий період її застосування можуть призупиняти, якщо виникнуть технічні несправності або надто великі черги. Країни-члени можуть самі вирішувати, чи розпочинати впровадження поступово, чи одразу реєструвати усі перетини кордону.

Згідно з погодженим планом, до 30-го дня розгортання системи у ній мають реєструвати 10% перетинів кордону, до 90-го дня – 35%, а до 170-го дня – усі.

Перед цим 19 травня Європарламент і Рада ЄС погодили фінальну редакцію закону, що запроваджує нововведення.

Далі закон має офіційно схвалити Рада ЄС і його опублікують в Офіційному журналі ЄС, на третій день після публікації він набере чинності.

Протягом 30 днів після того розроблять централізований план розгортання системи, і протягом 60 днів від тієї ж дати кожна країна розробить власний національний план. Коли саме запускати відлік 180 днів розгортання системи, визначить Єврокомісія.

Система EES мала запрацювати в Євросоюзі ще з 10 листопада минулого року, але на прохання низки держав-членів її впровадження відклали.

Докладніше про нову систему – в матеріалі Нові правила перетину кордону з ЄС: пояснюємо, що зміниться для українців.

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