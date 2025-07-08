Премьер Дании: проблемы миграции бросают вызов Европе

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о проблеме миграции, которая "бросает вызов Европе, влияет на жизнь людей и сплоченность наших обществ".

Заявление датского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен подчеркнула, что Европа должна "усилить внешние границы", поскольку, по ее словам, "европейские граждане имеют право чувствовать себя в безопасности в своих странах".

Она призывает к реформе правил ЕС, чтобы "упростить процесс возвращения и сделать его более эффективным".

Глава правительства Дании также прямо обвиняет Россию в "использовании миграции как оружия на нашей восточной границе".

Напомним, Германия ввела проверки на границе с Польшей в октябре 2023 года, целью которых было остановить нелегальную миграцию. Усиленные проверки должны были быть временные, но они продолжаются до сих пор.

В ответ Польша с понедельника ввела собственные усиленные проверки на границах с Германией и Литвой на 30 дней.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возвращение контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.