В італійському аеропорту людину засмоктало в двигун літака

В італійському аеропорту Оріо-аль-Серіо у вівторок, 8 липня, призупинили польоти "через інцидент, що стався на руліжній доріжці".

Про це повідомляє ANSA з посиланням на заяву компанії-оператора аеропорту Sacbo, пише "Європейська правда".

За попередньою інформацією, одна людина загинула, потрапивши в двигун літака, що готувався до зльоту.

Поліція проводить розслідування для встановлення обставин події та її причин. На місці також присутні пожежники.

Як повідомляє Il Sole 24 Ore, інцидент трапився з літаком Airbus A319 авіакомпанії Volotea, що вилітав з Оріо до іспанської Астурії.

За даними видання, у момент інциденту літак готувався до зльоту, в нього якраз заходили пасажири.

Повітряний рух, який було зупиняли на кілька годин, відновлено з полудня.

На початку червня німецька туристка постраждала в аеропорту грецького острова Скіатос після того, як була збита потужним струменем повітря з реактивного двигуна літака під час зльоту.

А 5 липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.