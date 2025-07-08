В итальянском аэропорту человека засосало в двигатель самолета

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серьо во вторник, 8 июля, приостановили полеты "из-за инцидента, произошедшего на рулежной дорожке".

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на заявление компании-оператора аэропорта Sacbo, пишет "Европейская правда".

По предварительной информации, один человек погиб, попав в двигатель самолета, который готовился к взлету.

Полиция проводит расследование для установления обстоятельств происшествия и его причин. На месте также присутствуют пожарные.

Как сообщает Il Sole 24 Ore, инцидент произошел с самолетом Airbus A319 авиакомпании Volotea, вылетевшим из Орио в испанскую Астурию.

По данным издания, в момент инцидента самолет готовился к взлету, в него как раз заходили пассажиры.

Воздушное движение, которое было остановлено на несколько часов, возобновлено с полудня.

В начале июня немецкая туристка пострадала в аэропорту греческого острова Скиатос после того, как была сбита мощной струей воздуха из реактивного двигателя самолета во время взлета.

А 5 июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.