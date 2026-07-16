Зеленський зустрівся з главою МЗС Туреччини та нагородив його орденом
Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом і відзначив його орденом.
Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".
У четвер, 16 липня, Зеленський зустрівся із Фіданом та відзначив його орденом "За заслуги" ІІ ступеня.
"Сьогодні ми обговорили ситуацію в дипломатії та кроки, які можуть активізувати роботу для досягнення миру", – розповів він.
Також український президент поінформував турецького міністра про ситуацію на полі бою, а Фідан розповів йому про дипломатичні контакти на різних рівнях.
"Звісно, обговорили також двосторонні відносини й реалізацію угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною. Розраховуємо що товарообіг між нашими державами буде тільки збільшуватися", – додав Зеленський.
Фідан ще напередодні, 15 липня, прибув до Києва і застав нічну атаку РФ балістичними ракетами.
Візит Хакана Фідана в Україну анонсували публічно заздалегідь, що в умовах повномасштабної війни не є стандартною практикою.