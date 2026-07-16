Уряд Нідерландів планує проголосувати за звільнення головного прокурора МКС

Уряд Нідерландів, на території яких розташований Міжнародний кримінальний суд, заявив у четвер, 16 липня, що планує проголосувати за відставку прокурора МКС Каріма Хана під час спеціальної сесії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, спеціальна сесія 125 держав-членів суду відбудеться наступного тижня. На ній буде розглянуте прохання звільнити Хана за нібито сексуальні порушення, які прокурор заперечує.

У листі до нідерландського парламенту, підписаному спільно міністрами юстиції та закордонних справ, уряд заявив, що дотримуватиметься рекомендації посадовців керівного органу суду про те, що Хана слід звільнити через вчинення ним серйозного порушення.

Асамблея держав-учасниць проголосує щодо долі Хана 24 липня. Для звільнення головного прокурора МКС за це рішення мають проголосувати щонайменше 63 зі 125 держав-членів суду.

Нагадаємо, головного прокурора Міжнародного кримінального суду відсторонили від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Звинувачення стосуються свідчень співробітниці МКС, яка стверджує, що протягом тривалого часу Хан вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії проти неї.

Однак його прихильники припускають, що він став політичною мішенню через те, що домагається ордерів на арешт ізраїльських посадовців через дії Ізраїлю у війні в Газі.

Наглядовий орган МКС у червні рекомендував звільнити Хана з посади у зв’язку зі звинуваченнями.

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