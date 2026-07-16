Прем’єр Латвії розкритикував країни ЄС, які гальмують пакет санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував країни-члени Європейського Союзу за те, що вони блокують новий пакет санкцій проти Росії.

Про це він сказав агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Кульбергс критично висловився щодо таких країн ЄС, як Болгарія, які блокують 21-й пакет санкцій проти Росії.

За його словами, накладення вето на окремі частини пакета означає співучасть у загибелі українських військових та цивільних осіб.

Також прем’єр Латвії вважає, що бездіяльність щодо "тіньового флоту" танкерів Москви та її продажів СПГ підживлює "російську військову машину".

"Крім того, деякі (європейські) країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру? Обидвох одночасно не можна мати", – додав Кулбергс.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у середу, 15 липня, не зміг прийняти рішення щодо ухвалення нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, але, поки дискусії тривають, вирішив заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

21-й пакет санкцій ЄС проти Росії поспішали затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Австрія вимагає зняття санкційних обмежень та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia, яку повʼязують з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Вказане питання востаннє публічно порушували у жовтні 2025 року, під час обговорення 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Раніше 21-й пакет санкцій погрожувала заблокувати Болгарія, вимагаючи вилучення зі списків патріарха Кирила, пізніше до неї приєдналася Італія. Але наразі, з вилученням зі списків Кирила, ці претензії зняті.