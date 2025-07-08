Чоловік, який стріляв у Фіцо, на суді пояснив мотиви своїх дій

У Словаччині 72-річний Юрай Цинтула, який минулого року стріляв в Роберта Фіцо, в ході судового засідання пояснив мотиви своїх дій.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

На суді Цинтула визнав, що стріляв у прем'єр-міністра Словаччини в травні минулого року, але заперечує намір вбити його.

Коли журналіст запитав його, чому він стріляв у Фіцо, Цинтула відповів: "Тому що він душив культуру".

Потім чоловік почав вигукувати: "Хай живе вільна культура" і "Хай живе демократія".

Прокурорка Катаріна Габчакова заявила суду, що вона відхилила пропозицію Цинтули врегулювати справу шляхом досудової угоди, яка передбачала 12-річне тюремне ув'язнення для нього.

"Цинтула діяв з метою назавжди позбавити (Фіцо) можливості виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра і тим самим перешкодити уряду нормально функціонувати", – сказала Габчакова.

Своєю чергою адвокат Цинтули заявив, що захист відкидає звинувачення в тероризмі, оскільки не кожен напад на посадову особу є тероризмом, а Цинтула діяв виключно проти Фіцо.

Цинтула відмовився визнати свою провину в суді і відмовився давати свідчення.

Як відомо, липня словацький суд розпочав розгляд справи щодо замаху на Фіцо. Цинтулі висунуто звинувачення в особливо тяжкому злочині терористичного нападу, за який йому загрожує довічне ув'язнення

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