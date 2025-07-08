Мужчина, стрелявший в Фицо, на суде объяснил мотивы своих действий

В Словакии 72-летний Юрай Цинтула, который в прошлом году стрелял в Роберта Фицо, в ходе судебного заседания объяснил мотивы своих действий.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

На суде Цинтула признал, что стрелял в премьер-министра Словакии в мае прошлого года, но отрицает намерение убить его.

Когда журналист спросил его, почему он стрелял в Фицо, Цинтула ответил: "Потому что он душил культуру".

Затем мужчина начал выкрикивать: "Да здравствует свободная культура" и "Да здравствует демократия".

Прокурор Катарина Габчакова заявила суду, что она отклонила предложение Цинтулы урегулировать дело путем досудебного соглашения, которое предусматривало 12-летнее тюремное заключение для него.

"Цинтула действовал с целью навсегда лишить (Фицо) возможности выполнять свои обязанности премьер-министра и тем самым помешать правительству нормально функционировать", – сказала Габчакова.

В свою очередь адвокат Цинтулы заявил, что защита отвергает обвинения в терроризме, поскольку не каждое нападение на должностное лицо является терроризмом, а Цинтула действовал исключительно против Фицо.

Цинтула отказался признать свою вину в суде и отказался давать показания.

Как известно, июля словацкий суд начал рассмотрение дела о покушении на Фицо. Цинтуле предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении террористического нападения, за которое ему грозит пожизненное заключение.

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