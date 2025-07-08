У Молдові вимагають розслідування після слів Шора про "союз" з Росією

Молдовська Ліберальна партія закликала прокуратура та службу безпеки провести розслідування після заклику проросійського агента Ілана Шора про необхідність "союзу" Молдови з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву партія поширила у вівторок.

Ліберальна партія Молдови у заяві засудила зʼїзд проросійського блоку Шора "Перемога", організований у Москві 6 липня.

"Що може нас пов'язати з Росією, зрадники народу? Депортації? ГУЛАГ? Організований голод? Російська мова, яку нам втиснули в горло? Зруйновані церкви? Розправа з інтелігенцією? Такий "союз" з Росією ви нам бажаєте?" – заявили в партії.

Політсила також стверджує, що погрози Ілана Шором на адресу деяких посадовців "є закликом до насильства і дестабілізації, заявою про повалення конституційного ладу".

"Ліберальна партія вимагає від Генеральної прокуратури та СБІ (Служби безпеки та інформації. – Ред.) розслідувати антидержавні заяви, зроблені на так званому конгресі в Москві, та вжити необхідних заходів", – додали там.

Нагадаємо, 6 липня в Москві пройшов з'їзд блоку "Перемога" Ілана Шора, заочно засудженого в Молдові до 15 років в'язниці у справі про "крадіжку мільярда" з банківської системи країни.

Виступаючи на з'їзді, Шор заявив, що "єдиний порятунок для Молдови – це союз з Російською Федерацією".

Більше про політичну ситуацію в Молдові читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"