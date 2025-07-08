В Молдове требуют расследования после слов Шора о "союзе" с Россией

Молдавская Либеральная партия призвала прокуратуру и службу безопасности провести расследование после призыва пророссийского агента Илана Шора о необходимости "союза" Молдовы с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление партия распространила во вторник.

Либеральная партия Молдовы в заявлении осудила съезд пророссийского блока Шора "Победа", организованный в Москве 6 июля.

"Что может нас связать с Россией, предатели народа? Депортации? ГУЛАГ? Организованный голод? Русский язык, который нам впихнули в глотку? Разрушенные церкви? Расправа с интеллигенцией? Такой "союз" с Россией вы нам желаете?" – заявили в партии.

Политсила также утверждает, что угрозы Илана Шора в адрес некоторых чиновников "являются призывом к насилию и дестабилизации, заявлением о свержении конституционного строя".

"Либеральная партия требует от Генеральной прокуратуры и СБИ (Службы безопасности и информации. – Ред.) расследовать антигосударственные заявления, сделанные на так называемом конгрессе в Москве, и принять необходимые меры", – добавили там.

Напомним, 6 июля в Москве прошел съезд блока "Победа" Илана Шора, заочно приговоренного в Молдове к 15 годам тюрьмы по делу о "краже миллиарда" из банковской системы страны.

Выступая на съезде, Шор заявил, что "единственное спасение для Молдовы – это союз с Российской Федерацией".

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