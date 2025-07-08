СМИ: Мерц готовит свой первый визит в Китай

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует позже в этом году посетить Китай с первым визитом вместе с делегацией высших руководителей бизнеса.

Об этом стало известно агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что визит Мерца будет иметь символическое значение для укрепления отношений между двумя странами на фоне споров с США по поводу торговых пошлин.

По словам информированного собеседника, китайские компании надеются увеличить инвестиции в Германию, и визит Мерца может быть использован для налаживания отношений после предыдущих напряженных отношений с Берлином.

Поездка, которая может состояться уже в октябре, еще не утверждена, и детали могут измениться.

Представитель канцелярии Мерца отказался от комментариев. Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментарии.

Пока Мерц также занимает жесткую публичную позицию в отношении Китая, избегая при этом полномасштабного противостояния.

Ранее в этом году он подчеркнул обеспокоенность по поводу близости Китая к России, пообещав уменьшить зависимость Германии от второй по величине экономики мира.

Информация о визите Мерца появилась на фоне того, как Германия вызвала посла Китая из-за применения китайскими военными лазера против немецкого самолета, задействованного в операции ЕС ASPIDES.

По данным СМИ, инцидент произошел во время приближения самолета к китайскому фрегату.