Китай заперечує звинувачення Німеччини щодо інциденту з літаком

Китай заперечив звинувачення Німеччини щодо застосування лазера китайськими військовими проти німецького літака.

Заяву речниці Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Речниця китайського МЗС заявила, що "заяви Німеччини повністю не відповідають фактам".

За словами Мао, її країна "виконує свої обов'язки як велика держава і сприяє безпеці міжнародних морських шляхів". Вона наголосила, що "обидві сторони повинні посилити комунікацію на основі фактів і вчасно, щоб уникнути непорозумінь і прорахунків".

У середу, 9 липня, як передає агентство, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також коментував цей інцидент для німецьких ЗМІ. Він заявив, що хоче співпрацювати з Китаєм "на рівних", але закликав країну пояснити, що сталося.

"Я більше ніж роздратований цим інцидентом. Таке порушення польоту нашого літака, як і будь-яке інше невиправдане створення небезпеки для наших підрозділів, є неприйнятним", – акцентував він.

Нагадаємо, 8 липня Німеччина викликала посла Китаю через застосування китайськими військовими лазера проти свого літака, залученого до операції ЄС ASPIDES.

Німецькі ЗМІ пізніше писали, що застосування лазера китайськими військовими проти німецького літака, залученого до місії ЄС, сталось під час його наближення до китайського фрегата.

Місія ASPIDES є військовою місією ЄС з підтримання безпеки на морі та захисту вільного судноплавства в акваторії Червоного моря, Перської затоки та Індійського океану.