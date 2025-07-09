Китай отрицает обвинения Германии в инциденте с самолетом

Китай опроверг обвинения Германии в применении лазера китайскими военными против немецкого самолета.

Заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая Мао Нин цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь китайского МИД заявила, что "заявления Германии полностью не соответствуют фактам".

По словам Мао, ее страна "выполняет свои обязанности как великая держава и способствует безопасности международных морских путей". Она подчеркнула, что "обе стороны должны усилить коммуникацию на основе фактов, чтобы избежать недоразумений и просчетов".

В среду, 9 июля, как передает агентство, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также комментировал этот инцидент для немецких СМИ. Он заявил, что хочет сотрудничать с Китаем "на равных", но призвал страну объяснить, что произошло.

"Я более чем раздражен этим инцидентом. Такое нарушение полета нашего самолета, как и любое другое неоправданное создание опасности для наших подразделений, является неприемлемым", – акцентировал он.

Напомним, 8 июля Германия вызвала посла Китая из-за применения китайскими военными лазера против своего самолета, привлеченного к операции ЕС ASPIDES.

Немецкие СМИ позже писали, что применение лазера китайскими военными против немецкого самолета, привлеченного к миссии ЕС, произошло во время его приближения к китайскому фрегату.

Миссия ASPIDES является военной миссией ЕС по поддержанию безопасности на море и защите свободного судоходства в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана.