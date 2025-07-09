Більшість українців очікують хоча б часткової військової підтримки від США

Понад 50% українців вважають, що США частково будуть продовжувати постачати зброю Україні.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", пише "Європейська правда".

Соціологічна група оприлюднила результати дослідження, проведеного 4–5 липня 2025 року, в якому українців запитали, якою, на їхню думку, буде подальша підтримка України з боку США у сфері постачання зброї. В опитуванні взяли участь 1000 українців.

Понад половина респондентів (53%) вважають, що підтримка буде частковою. Це найбільша частка серед усіх варіантів відповідей.

Більшість українців не очікують повного припинення допомоги, але й не впевнені в її повному масштабі. Вони вважають, що США й надалі надаватимуть зброю, однак, можливо, не в тих обсягах, на які раніше сподівались.

11% опитаних вірять у повноцінну військову підтримку з боку США, а ще 25% респондентів переконані, що підтримка буде лише мінімальною.

Водночас 8% респондентів вважають, що США взагалі не будуть підтримувати Україну зброєю, ще 3% опитуваних було важко відповісти на це запитання.

Скриншот: опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Пентагон призупинив передання Україні частини артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

Однак вже 7 липня Трамп оголосив, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. За даними ЗМІ, перед тим у розмові з президентом України він сказав Зеленському, що особисто не причетний до рішення про зупинку постачань.

За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.

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