Большинство украинцев ожидают хотя бы частичной военной поддержки от США

Более 50% украинцев считают, что США частично будут продолжать поставлять оружие Украине.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", пишет "Европейская правда".

Социологическая группа обнародовала результаты исследования, проведенного 4-5 июля 2025 года, в котором украинцев спросили, какой, по их мнению, будет дальнейшая поддержка Украины со стороны США в сфере поставок оружия. В опросе приняли участие 1000 украинцев.

Более половины респондентов (53%) считают, что поддержка будет частичной. Это наибольшая доля среди всех вариантов ответов.

Большинство украинцев не ожидают полного прекращения помощи, но и не уверены в ее полном масштабе. Они считают, что США и в дальнейшем будут предоставлять оружие, однако, возможно, не в тех объемах, на которые ранее надеялись.

11% опрошенных верят в полноценную военную поддержку со стороны США, а еще 25% респондентов убеждены, что поддержка будет лишь минимальной.

В то же время 8% респондентов считают, что США вообще не будут поддерживать Украину оружием, еще 3% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Скриншот: опрос социологической группы "Рейтинг"

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны прислать Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед тем в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению об остановке поставок.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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