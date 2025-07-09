Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться у четвер: обговорюватимуть мирну угоду

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у четвер, 10 липня, зустрінуться в Абу-Дабі, щоб завершити роботу над мирною угодою між країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання залишаються невизначеними.

Зустріч в Абу-Дабі стане першою офіційною зустріччю двох лідерів після узгодження проєкту тексту мирної угоди.

Під час візиту до Туреччини минулого місяця Пашинян зустрівся з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, який заявив, що підтримає мирні зусилля Єревана і Баку. Нещодавно США також висловили надію на укладення угоди.

Пашинян і Алієв востаннє зустрічалися в травні на полях саміту Європейської політичної спільноти в Тирані. Вони обговорили мирний процес, але їхня зустріч мала неформальний характер.

Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

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