Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в четверг: обсудят мирное соглашение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 10 июля, встретятся в Абу-Даби, чтобы завершить работу над мирным соглашением между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания остаются неопределенными.

Встреча в Абу-Даби станет первой официальной встречей двух лидеров после согласования проекта текста мирного соглашения.

Во время визита в Турцию в прошлом месяце Пашинян встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который заявил, что поддержит мирные усилия Еревана и Баку. Недавно США также выразили надежду на заключение соглашения.

Пашинян и Алиев в последний раз встречались в мае на полях саммита Европейского политического сообщества в Тиране. Они обсудили мирный процесс, но их встреча носила неформальный характер.

Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

Читайте также: Кавказское контрнаступление: зачем Путину понадобился конфликт с Азербайджаном.